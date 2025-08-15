Mauro Icardi: Bu bandı gururla taşıyorum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın son golünü, 281 gün sonra sahalara dönen Mauro Icardi kaydetti.

"MUTLULUKTAN UÇUYORUM"

Arjantinli süperstar maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mantalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"BU BANDI GURURLA TAŞIYORUM"

Galatasaray'daki kaptanlığı hakkında konuşan Icardi, "Çok mutluyum bu kulübü temsil ettiğim için, gururla bu bandı taşıyorum. Nando'dan devralmak da özel bir şey benim için. Kendisi burada bir efsane. Dışarıda da arkadaşım olan birisi. Ondan aldığım için de ayrı bir gurur duyuyorum. Üzerinde kızlarımın ve sevgilimin isimleri yazılı. Hepimiz için çok özel bir gün oldu." dedi.

"HER SEFERİNDE ŞAŞIRIYORUM"

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor. Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY ZATEN BÜYÜK..."

Mauro Icardi, konuşmasını "Her zaman söylediğim gibi, Galatasaray zaten büyük bizim onu daha da büyük yapmamız gerekiyor." sözleriyle noktaladı.