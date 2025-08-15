Taylan Beşiktaş’ta

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Taylan Bulut transferinde mutlu sona ulaştı. Alman ekibi Schalke'nin formasını terleten 19 yaşındaki sağ bek için yapılan temaslar olumlu sonuçlandı. 6 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.Geçen sezon 29 maçta sahaya çıkan ve 2450 dakika oynayan Taylan 1 gol, 1 asistle sezonu tamamladı. Öte yandan Beşiktaş için Jadon Sancho ve Leon Bailey hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalyan ekibinin Bailey'yi de istediği ve menajeriyle temasa geçtiği vurgulandı. Roma'nın Sancho ile birlikte Jamaikalı oyuncuyu da almak için çalışmalara başladığı vurgulandı.Beşiktaş'ın Al-Kholood'a gönderdiği Jackson Muleka sürpriz bir transfere imza atıyor. Suudi Arabistan ekibi geçtiğimiz sezon başında 1 milyon Euro karşılığında kiraladığı 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini geçtiğimiz ay 1.5 milyon Euro daha ödeyip almış ve 3 yıllık imza attırmıştı.Demokratik Kongolu futbolcunun, Gaziantep FK ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.