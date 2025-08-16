Davinson ve Günay’ın sözleşmeleri uzadı

Galatasaray'da beklenen gelişme dün gerçekleşti. Sarıkırmızılılar, Tottenham'dan 2023 yılında transfer edilen ve geldiği günden bu yana defansın vazgeçilmezi haline gelen Davinson Sanchez ile 2029 yılına kadar sözleşme uzattı.

Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı yıldızın menajeri İstanbul'a gelmiş ve yönetimle masaya oturmuştu. Uzun süren sözleşme görüşmelerinin ardından anlaşma sağlandı. Ayrıca Fernando Muslera'nın gidişi sonrası eldivenleri devralan Günay Güvenç de 2028'e kadar yeni kontrat imzaladı.