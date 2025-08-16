Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Ederson için resmi teklif!
Galatasaray'dan Ederson için resmi teklif!

Süper Lig devi Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin formasını giyen tecrübeli kaleci Ederson için ilk resmi teklifini sundu.

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarındaki temaslarını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Ederson için resmi teklif yaptı. Yapılan teklifin 10 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

Ayrıca Premier League devinin, Brezilyalı eldiven için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği de habere yazıldı.

Diğer yandan Manchester City'nin kadrosuna katmayı hedeflediği Donnarumma'da ise herhangi bir pürüz bulunmuyor. İtalyan eldiven, kişisel şartlarda sorun çıkarmadığı ve transfer için kapıları açtığı ifade edildi.

