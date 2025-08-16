Göztepe - Fenerbahçe maçının 11’leri belli oldu! Kanarya ligde sezonu açıyor

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım rakibi karşısında hata yapmak istemiyor lige galibiyetle başlamanın peşinde olacak.
İKİ TAKIMIN DA İLK 11'İ BELLİ OLDU
Saat 21:30'da başlayacak olan zorlu maç öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri