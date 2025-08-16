Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu! Kanarya ligde sezonu açıyor
Giriş Tarihi: 16.8.2025 20:30 Son Güncelleme: 16.8.2025 20:41

Göztepe - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu! Kanarya ligde sezonu açıyor

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'nin konuğu oluyor. Lige galibiyetle başlamak isteyen sarı-lacivertli takımda tek hedef 3 puan. Saat 21:30'da başlayacak olan zorlu maç öncesinde Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu.

Göztepe - Fenerbahçe maçının 11’leri belli oldu! Kanarya ligde sezonu açıyor

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım rakibi karşısında hata yapmak istemiyor lige galibiyetle başlamanın peşinde olacak.

İKİ TAKIMIN DA İLK 11'İ BELLİ OLDU

Saat 21:30'da başlayacak olan zorlu maç öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri

ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu! Kanarya ligde sezonu açıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz