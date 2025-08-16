Orta sahaya yeniden Brownhill

Orta saha transferini bir türlü bitiremeyen Trabzonspor, çalışmalarına hız verdi. Bordomavililer merkeze 2 takviye yapacak fakat bunları fırsat dönemine yani eylül ayına bırakmak istemiyor. En azından 1 oyuncunun kısa zamanda takıma kazandırılması hedefleniyor. Gündemde tanıdık bir isim var: Josh Brownhill... Kış döneminde de ciddi şekilde istenen 29 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde. Burnley ile kontratı sona eren 29 yaşındaki futbolcu, henüz bir takımla anlaşmadı. ABD'den talipleri olan ve İngiltere'de de iç piyasada bazı ekiplerle adı anılan Brownhill, karar vermiş değil. Yönetimin yakın zamanda harekete geçeceği ve yıldız futbolcu için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.