Vincenzo Montella’dan Ole Gunnar Solskjaer’e ziyaret

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik uygulamalarla sona erdi.
MONTELLA'DAN ZİYARET
Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın Norveçli teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer'i ziyaret etti.
İkili, Türk futbolundaki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, siyah-beyazlı takımın antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, görüşmenin sonunda Vincenzo Montella'ya isminin yazılı olduğu siyah-beyazlı formayı hediye etti.