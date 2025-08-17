Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın konuğu Eyüpspor! Solskjaer'in 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın konuğu Eyüpspor! Solskjaer'in 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonun ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 21:30'da başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesi Solskjaer'in ilk 11 tercihi belli oldu. Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ndidi ilk 11'de yer aldı.

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk haftayı erteleme sebebiyle boş geçen Beşiktaş yeni sezonun ilk maçına bugün Eyüpspor karşısında çıkıyor. Lige 3 puanla başlamak isteyen siyah-beyazlı takımda tek hedef galibiyet. Eyüpspor ise geçtiğimiz hafta Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam.

YENİ TRANSFER NDIDI İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın son transferi Wilfried Ndidi ilk maçına çıkıyor. Diğer yandan David Jurasek, maçın kadrosuna alınmadı.

