Beşiktaş’ın konuğu Eyüpspor! Solskjaer’in 11’i belli oldu

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk haftayı erteleme sebebiyle boş geçen Beşiktaş yeni sezonun ilk maçına bugün Eyüpspor karşısında çıkıyor. Lige 3 puanla başlamak isteyen siyah-beyazlı takımda tek hedef galibiyet. Eyüpspor ise geçtiğimiz hafta Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam.
YENİ TRANSFER NDIDI İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın son transferi Wilfried Ndidi ilk maçına çıkıyor. Diğer yandan David Jurasek, maçın kadrosuna alınmadı.