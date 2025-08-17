Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızına çılgın teklif! Yönetimin istediği teklif belli oldu...

Tecrübeli futbolcu için Bologna ve Neom'dan gelen tekliflere olumsuz dönüş yapan Galatasaray cephesi, bu transferde pazarlığa kapalı durumda.

Geçen sezon yapılan yeni anlaşma ile ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkartılan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması halinde sözleşmesine yine iyileştirme yapılacak. Teknik direktör Okan Buruk da hücumda jokeri olan yıldız oyuncunun kalmasını istiyor.