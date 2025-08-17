Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray haberi: Cimbom'un yıldızına çılgın teklif! Yönetimin istediği teklif belli oldu...
Giriş Tarihi: 17.8.2025 07:00 Son Güncelleme: 17.8.2025 09:28

Süper Lig'e Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük galibiyetleriyle giren Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak olan yıldızlara çevrildi. Bologna ve Neom Kulübü’nün peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Dış basında yer alan habere göre; Barış için yapılan teklif ve Galatasaray'ın bonservis beklentisi belli oldu.

Galatasaray'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi.

Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip oldu. İki kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Körfez ekibi, 30 milyon Euro'luk son teklifini artırmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz'ı satmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncuya tam 50 milyon Euro değer biçiyor.

Tecrübeli futbolcu için Bologna ve Neom'dan gelen tekliflere olumsuz dönüş yapan Galatasaray cephesi, bu transferde pazarlığa kapalı durumda.

Geçen sezon yapılan yeni anlaşma ile ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkartılan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması halinde sözleşmesine yine iyileştirme yapılacak. Teknik direktör Okan Buruk da hücumda jokeri olan yıldız oyuncunun kalmasını istiyor.

