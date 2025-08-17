KARTAL SAHNE ALIYOR: Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Avrupa'da oynayacağı mücadele nedeniyle ligdeki ilk maçı ertelenen Beşiktaş, yeni sezona Eyüpspor karşılaşması ile start verecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Yeni transferlerin Süper Lig'de ilk maçı
Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.