Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KARTAL SAHNE ALIYOR: Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 17.8.2025 10:26

KARTAL SAHNE ALIYOR: Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 2. Haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. İlk hafta Avrupa maçı olması nedeniyle, lig karşılaşması ertelenen Beşiktaş taraftarı önünde yılın ilk maçını oynayacak. Diğer tarafta geçen senenin sürpriz takımı Eyüpspor ise, lige kötü bir başlangıç yaptı ve ilk maçında Konyaspor’a 4-1 kaybetti. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

KARTAL SAHNE ALIYOR: Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Avrupa'da oynayacağı mücadele nedeniyle ligdeki ilk maçı ertelenen Beşiktaş, yeni sezona Eyüpspor karşılaşması ile start verecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Yeni transferlerin Süper Lig'de ilk maçı

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor 17 Ağustos Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele 21.30'da başlayacak.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUSTAFA HEKİMOĞLU SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAYAMAYACAK

Geçtiğimiz maçta sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Eyüpspor karşısında formasından uzak kalacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
KARTAL SAHNE ALIYOR: Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz