Orkun Kökçü’den Kerem Aktürkoğlu için transfer sözleri!

"GELİRSE MUTLU OLURUZ"

Kerem hakkında konuşan Orkunk Kökçü "Kerem bir sene içinde çok iyi arkadaşım oldu. Şu an nasıl düşündüğünü, nereye gitmek istediğini veya kalmak mı istediğini pek sormadım. Çünkü bu onun özel vereceği karar. Ama gelirse mutlu oluruz. Ben de mutlu olurum." (Gülerek) ifadelerini kullandı.