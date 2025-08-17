Orkun Kökçü’den Kerem Aktürkoğlu için transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni sezondaki ilk lig maçında galibiyeti uzatma dakikalarında aldı.
Mücadelenin 19. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Tammy Abraham meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Eyüpspor ise 29. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Thiam'ın kafa vuruşuyla beraberlik sayısını kaydetti.
Son dakikalara doğru çeşitli pozisyonlar yakalayan Beşiktaş, uzatmanın son dakikasında Rafa Silva'yla bulduğu pozisyonu gole çevirerek rakibini 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.
Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna Sivasspor mağlubiyetiyle başladıktan sonraki 5 sezona galibiyetle başlayan ve bu süreçte Trabzonspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0, Kayserispor ile Fatih Karagümrük'ü 1-0, Samsunspor'u da 2-0 mağlup ederek sezona başlamıştı.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ
Geçtiğimiz sezon Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile birlikte forma giyen Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşının Beşiktaş'a transfer iddiaları sorusuna yanıt verdi.
"GELİRSE MUTLU OLURUZ"
Kerem hakkında konuşan Orkunk Kökçü "Kerem bir sene içinde çok iyi arkadaşım oldu. Şu an nasıl düşündüğünü, nereye gitmek istediğini veya kalmak mı istediğini pek sormadım. Çünkü bu onun özel vereceği karar. Ama gelirse mutlu oluruz. Ben de mutlu olurum." (Gülerek) ifadelerini kullandı.