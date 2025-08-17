Sarıyer ile bolu yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında SMS Grup Sarıyer evinde Boluspor'u ağırladı. Oyuncular müsabakaya Filistin'e destek pankartıyla çıktı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.
Konuk ekip maça hızlı başlayıp 36. dakikada Doğancan Davas'la topu ağlara gönderdi. Sarıyer ise 72'de Khouma Babacar'ın fileleri sarsmasıyla karşılaşmanın sonucunu belirledi. İki takım da puanını bire yükseltti.
İstanbul ekibi önümüzdeki hafta Çorum FK deplasmanına giderken Bolu ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.