Semih Kılıçsoy ilk maçında beğeni topladı!

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonu ile birlikte Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibiyle ilk maçına çıktı.

İtalya Kupası'ndaki Virtus Entella maçında süre alan genç golcü, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

20 yaşındaki Semih, 84. dakikada ceza sahası dışından bir şut denedi ancak top direkten döndü. Pozisyonun devamında ise Cagliari penaltı kazandı.

PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Semih, seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada 3. penaltıyı kullandı ve bu penaltıyı gole çevirdi.

BEĞENİ TOPLADI

Milli golcünün yeni antrenörü Fabio Pisacane, karşılaşmanın ardından Semih hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı Semih için, "Bence önemli istatistiklere sahip bir adam. Onu seçtiğimizde kulüp içinde hepimiz ikna olmuştuk. Dünyanın öbür ucundan gelmesine rağmen her şeyi kendi dilinde okuyor. Stratejim çocuğu sakin tutmaktı: Sanırım bu gece oyuna gireceğini bile beklemiyordu; doğru andı ve uygun olduğunu düşündüm. Daha önce anlattığımız şeyleri gösterdi. Umarım bu ilk maçı aynı zamanda iz bırakabileceği bir şeyin başlangıcı olur'' ifadelerini kullandı.