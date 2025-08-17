Solskjaer: "Takımımı çok beğendim"

'NDİDİ HARİKA BİR OYUNCU'

Solskjaer, Ndidi hakkında yaptığı yorumda ise, "Harika bir oyuncu ve karakter. Premier Lig'de en iyi top çalan oyuncu. İstatikleri yukardaydı. Top kapma konusunda ekstra iyi. Orkun'a ve diğer oyuncuların fark yaratmasını sağlıyor. Ben Manchester United'ta ona karşı oynadım ve çok maç kaybettim. Ondan çok memnunum. Kendini geliştiriyor ve ilk maçıydı. Belki bu yüzden tansiyonu yüksekti. Kendisi çok güçlü ve katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'DAHA İYİ KONTROL SAĞLAMAMIZ LAZIM'

Ön alan baskısına dikkat çeken Norveçli teknik adam, "Önde baskı yapmak çok önemli ve baskı ile yaklaşınca gole yakın oluyorsunuz. Takımım bunu iyi yaptı. Hızlı ve tempolu hücumda yapmalıyız. Daha iyi kontrol sağlamalıyız. Şimdi Tammy var. Ona da fırsat yaratmamız lazım. Yeni getireceğimiz oyuncularla da güçleneceğiz" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞAN BEŞİKTAŞ VARDI'

Taraftara seslenen Ole Gunnar Solskjear, "Destek vermemiz çok önemli. Şunu hatırlamamız lazım. 2-3 yıl önce neredeydi Beşiktaş. Ben bugünkü oyunu beğendim. Savaşan bir takım vardı. Taraftarında bunu görmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Topun oyunda az kalması hakkında konuşan Norveçli teknik direktör, "Türkiye'ye hoş geldiniz. Topun en az 60 dakika kalması lazım. Burada bu çılgınca. Antrenmanlarda oyuncu yerdeyken çalışmaya devam ediyoruz. 50 dakika asla yeterli değil. Dediğim gibi oyuncularımın yatmaları ve kendilerini yere bırakmaları yasak. Daima devam etmeleri lazım. Benim değerlerim bu şekilde" açıklamasını yaptı.

'BENİM KARİYERİM SON DAKİKA ATILAN GOLLERLE ŞEKİLLENDİ'

Duran toplarda daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, "Çok fazla duran topa çalışıyoruz. Hem ofansif hem defansif olarak. Defansif olarak kötüydük. Çok kolay bir gol yedik. Ofansif olarak da iyi değildik. Duran toplarda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Galatasaray geçen sezon duran toptan 20-25 tane gol attı. Kazanamıyorsanız duran top kazanın. Çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncu profillerine bakınca daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Burnu mu kırılacak önemli değil. Fedakarlık göstermemiz gerekiyor. Benim kariyerim son dakika atılan gollerle şekillendi. Bunun önemini biliyorum.geçen sene ve oyuncu kalitesi hakkında gelişmemiz lazım fedakarlık göstermeleri lazım" dedi.