Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son düdüğünden sonra iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Konuk Erzurumspor, 8'inci dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Amed Sportif Faaliyetler, 10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Murat Uçar'ın ön direğe yaptığı ortaya hareketlenen Dia Saba, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturarak maçta beraberliği getirdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Cassubie'nin yerine Oktay Aydın oyuna girdi.

Amed Sportif Faaliyetler, 58'inci dakikada Fernando'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Erzurumspor, Eren Tozlu'nun 87'nci dakikada penaltıdan attığı golle maçta eşitliği yakaladı: 2-2.

Maç 2-2 eşitlikle sona erdi.