Giriş Tarihi: 18.8.2025 22:42

Benfica, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü! Kerem Aktürkoğlu sürprizi...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, tesislerindeki son antrenmanını gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu da antrenmanda yer aldı.

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul yolculuğu öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Bruno Lage yönetiminde yaptı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica, yarın İstanbul'a gelecek ve son antrenmanı saat 19.00'da mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.

KEREM DE ANTRENMANDA YER ALDI

Adı transferde Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, yapılan antrenmanda yer alarak çalışmalarını sürdürdü.

