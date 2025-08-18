Benfica, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü! Kerem Aktürkoğlu sürprizi...

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul yolculuğu öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Bruno Lage yönetiminde yaptı.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica, yarın İstanbul'a gelecek ve son antrenmanı saat 19.00'da mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.
KEREM DE ANTRENMANDA YER ALDI
Adı transferde Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, yapılan antrenmanda yer alarak çalışmalarını sürdürdü.