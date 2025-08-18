Beşiktaş’ta Tammy Abraham’ın opsiyonu devreye girdi!

Beşiktaş, yaz transferinin flaş hamlelerinden birisini yaparak Tammy Abraham'ı renklerine bağlamıştı.
OPSİYONU 13 MİLYON EURO
Roma'dan 2 milyon Euro bedelle kiralanan tecrübeli golcünün sözleşmesinde şarta bağlı 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyordu.
Tammy Abraham'ın Süper Lig'de ilk maçına Eyüpspor karşısında çıkmasıyla birlikte satın alma opsiyonu devreye girdi. İtalyan basınındaki haberlere göre İngiliz golcünün opsiyonu, formalite icabı oyuncunun Süper Lig'de maça çıkması üzerineydi.
Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 5 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.