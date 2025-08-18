Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın opsiyonu devreye girdi!
Giriş Tarihi: 18.8.2025 13:52 Son Güncelleme: 18.8.2025 13:53

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonu, Süper Lig'de çıktığı ilk maçtan devreye girdi.

Beşiktaş’ta Tammy Abraham’ın opsiyonu devreye girdi!

Beşiktaş, yaz transferinin flaş hamlelerinden birisini yaparak Tammy Abraham'ı renklerine bağlamıştı.

OPSİYONU 13 MİLYON EURO

Roma'dan 2 milyon Euro bedelle kiralanan tecrübeli golcünün sözleşmesinde şarta bağlı 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyordu.

Tammy Abraham'ın Süper Lig'de ilk maçına Eyüpspor karşısında çıkmasıyla birlikte satın alma opsiyonu devreye girdi. İtalyan basınındaki haberlere göre İngiliz golcünün opsiyonu, formalite icabı oyuncunun Süper Lig'de maça çıkması üzerineydi.

Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 5 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

