Giriş Tarihi: 18.8.2025 09:52

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Avrupa ekiplerinin yanı sıra Suudi Arabistan'dan da teklifler yapılmaya başlanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki golcünün bonservisini belirlediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşayan Barış Alper Yılmaz, transferin gözde isimlerinden birisi haline gelmişti.

Yeni sezona da müthiş başlayan ve ilk 2 lig maçında 3 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa ekiplerinin ve Suudi ekiplerinin radarındaydı.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Barış Alper için en ciddi teklif Suudi ekibi NEOM Kulübü'nden gelmişti. NEOM, bonservis olarak 30 milyon Euro'yu gözden çıkarırken Barış'a da senelik 10 milyon Euro net maaş önerdi.

Ancak Galatasaray yönetiminin, 45 milyon Euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyi düşünmediği aktarıldı. (Fanatik)

