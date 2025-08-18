Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi!

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Barış Alper için en ciddi teklif Suudi ekibi NEOM Kulübü'nden gelmişti. NEOM, bonservis olarak 30 milyon Euro'yu gözden çıkarırken Barış'a da senelik 10 milyon Euro net maaş önerdi.

Ancak Galatasaray yönetiminin, 45 milyon Euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyi düşünmediği aktarıldı. (Fanatik)