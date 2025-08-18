Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi!

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşayan Barış Alper Yılmaz, transferin gözde isimlerinden birisi haline gelmişti.
Yeni sezona da müthiş başlayan ve ilk 2 lig maçında 3 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa ekiplerinin ve Suudi ekiplerinin radarındaydı.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Barış Alper için en ciddi teklif Suudi ekibi NEOM Kulübü'nden gelmişti. NEOM, bonservis olarak 30 milyon Euro'yu gözden çıkarırken Barış'a da senelik 10 milyon Euro net maaş önerdi.
Ancak Galatasaray yönetiminin, 45 milyon Euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyi düşünmediği aktarıldı. (Fanatik)