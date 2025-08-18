Galatasaray’da Nicolo Zaniolo’ya iki talip!

Geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, yeni sezonda Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

Ancak forma rekabetine giren ve yedek kalmayı artık sorun etmeyen İtalyan yıldıza teklifler gelmeye devam ediyor. Zaniolo'ya Portekiz devi Benfica'nın ardından Udinese de İtalyan yıldıza talip oldu.