Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya iki talip!
Giriş Tarihi: 18.8.2025 08:20

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya iki talip!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun geleceği henüz tam olarak netleşmezken, 26 yaşındaki futbolcuya iki talip çıktı.

SPOR SERVİSİ Futbol
Galatasaray’da Nicolo Zaniolo’ya iki talip!

Geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, yeni sezonda Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

Ancak forma rekabetine giren ve yedek kalmayı artık sorun etmeyen İtalyan yıldıza teklifler gelmeye devam ediyor. Zaniolo'ya Portekiz devi Benfica'nın ardından Udinese de İtalyan yıldıza talip oldu.

KİRALIK TEKLİFE OLUMSUZ YANIT

Kiralama tekliflerine olumsuz cevap veren Galatasaray, 15 milyon Euro bonservisle Roma'dan aldığı İtalyan hücumcuyu çift haneli bonservis karşılığında satmayı düşünüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya iki talip!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz