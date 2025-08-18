Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi!
Giriş Tarihi: 18.8.2025 15:20

Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Hatayspor’da Murat Şahin dönemi sona erdi!

Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şahin, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun devre arasında Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz