Süper Lig’de günün diğer sonuçları

ANKARA'DA ANTALYA GÜLDÜ

Kırmızı-beyazlı takım, G.Birliği'ni, Storm'un golüyle yenerek 2'de 2 yaptı. Ligin yeni ekibi Başkent temsilcisi ise yine puanla tanışamadı

4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ve ilk hafta deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği, dün Antalyaspor'u konuk etti. Emre Belözoğlu'nun ekibi kırmızı-beyazlılar, son anlarda bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Antalyaspor, bu galibiyetle 9 yıl aradan sonra lige 2'de 2 yaparak başlamış oldu. İlk yarıda daha etkili bir futbol ortaya koyan Başkent ekibi hücumda kısır kaldı. İkinci devrede karşılıklı ataklar yaşanırken Akdeniz temsilcisi 81. dakikada Belçikalı sol kanat Nikola Storm'un golüyle galibiyete ulaşıp puanını 6 yaptı. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise 0 puanda kaldı.



KONYASPOR GÜMBÜR GÜMBÜR

Geçen hafta Eyüpspor'u 4 golle deviren yeşilbeyazlılar, Gaziantep FK'yı da farklı geçerek liderliğe oturdu. Golleri Ndao, Aleksic ve Andzouana attı

Ligin ilk haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, dün de sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı da 3-0'la geçti. Recep Uçar yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 2 maçta 7 gol atarak 6 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan konuk takım ise puanla tanışamadı. Ev sahibi ekip 18. dakikada Ndao'nun golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda hız kesmeyen Konyaspor, 50'de Aleksic ile skoru 2-0 yaptı. Andzouana 83. dakikada sonucu ilan etti: 3-0.



BAŞAKŞEHİR'DE BİRLİK BERABERLİK!

İlk hafta maçları ertelenen Başakşehir ile Kayseri yenişemedi. İstanbul ekibi Brnic'le öne geçti, konuk takım Cardoso ile cevap verdi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking'i saf dışı bırakarak play-off'a yükselen Başakşehir, Süper Lig'e puan kaybıyla başladı. Avrupa sınavı nedeniyle ilk haftayı boş geçen İstanbul temsilcisi ile yine geçen hafta Beşiktaş maçı ertelenen Kayserispor'un mücadelesi 1-1 bitti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 41'de golü buldu. Onur Ergün, meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı. Boş pozisyonda Brnic, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Başekşehir 61'de Opoku ile bir kaz daha golü buldu ancak elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. 68'de sahneye çıkan Cardoso, Kayserispor'a 1 puanı getirdi.