Vincenzo Montella Dünya Kupası’na odaklandı!

"OYUNCULARDA BASKI OLUŞSUN İSTEMİYORUM"

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba'yı tebrik eden Vincenzo Montella, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Aybaba'nın teknik direktörlük deneyiminin ve son yıllarda yaptığı farklı görevlerin, yeni konumunda çok katkı sağlayacağını vurgulayan Montella, "Yanlış bilmiyorsam kendisi Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan 2. teknik adam. Bu kararın çok iyi ve önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Ümit Milli Takım'daki futbolcularla ilgili konuşan İtalyan teknik direktör, şunları söyledi:

"Ümit Milli Takım için altını çizmek istediğim bir mesaj var. Futbolcularımızı duygusal ve fiziksel anlamda en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. 20 yaşına gelen her futbolcu belirli seviyelerde hazır olduğu anlamına gelmiyor. Bazı futbolcuların hem kendi gelişimi hem de deneyim kazanması için belli süreçler var. Genç oyuncularda baskı oluşsun istemiyorum. Herkesin yolculuğu daha farklı olabiliyor. Bu yolculuk da sizi geliştirecektir. Bu konuyla alakalı çok güzel bir örnek var. Andrea Pirlo, kendi pozisyonunun en iyilerindendi. İtalya A Milli Takımı forması giymeden önce, 21 yaş altı takımda 30'dan fazla maça çıktı. Genç yeteneklerimize her zaman sabırlı davranmamız gerekiyor. Hem duygusal hem de fiziksel olarak gelişimi önde tutmalıyız. Özellikle biz A takıma oyuncu alıp, sonrasında Ümit Milli Takım'a geri verdiğimizde de çok farklı bir Ümit Milli Takım ortaya çıkacağını biliyoruz."

Genç futbolcuların gelişimi konusunda Türkiye'nin diğer ülkelere göre geride olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekleyen Montella, "En son İtalya'da da bu tartışma vardı. Ben sadece biraz aceleci olduğumuzu düşünüyorum. Futbolcu belki fiziksel olarak hazır ama zihinsel olarak o sahneye hazır değil. Ya da zihinsel olarak hazır ama fiziksel olarak değil. Her futbolcunun gelişimi farklıdır. Bu gelişim doğrultusunda ekstra baskı oluşturmaya gerek olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

İtalyan teknik adam, "İtalyan futbolunun da büyük beklentisi olduğu Galatasaraylı Zaniolo, beklenen çıkışı gerçekleştirebilir mi?" sorusu üzerine, "Bunu bilemem. Çok yetenekli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Fiziksel ve teknik kapasitesi yüksek. Uluslararası seviyede de oynayabileceğini biliyorum. Ufak tefek sakatlıklar yaşadı ama oynama süresi anlamında devamlılık kazanabilirse, kendi potansiyeline ulaşabileceğini biliyorum." yorumunu yaptı.

"ANCELOTTİ DE KALSAYDI ARDA'NIN BU SENE DAHA FAZLA SÜRE ALACAĞINI BİLİYORDUM"

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın takımlarında daha fazla süre almasının kendisini memnun ettiğini belirtti.

Real Madrid'in en çok kupa kazanan takımlardan birisi olduğuna dikkati çeken Montella, "Arda böyle bir takımda oynuyor. Sadece kazanmak gerekiyor. Bu mantaliteyi benimsemeye başlıyor, teknik kapasitesi gelişiyor. Keza Kenan da en çok kupa kazanan takımlardan birisinde oynuyor. Orada da sürekli kazanma isteği ve arzusu çok yüksek. Onların da fiziksel ve zihinsel gelişiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların seviyesi ne kadar yükselirse doğal olarak bizim milli takımımızın da seviyesi yükselir. O yüzden ikisini de çok büyük mutlulukla takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Xabi Alonso'nun Arda Güler'in gelişimine etki edip etmeyeceğiyle ilgili de konuşan Montella, "Son dönemlerde Ancelotti'yle de forma şansı buluyordu. Ben şuna inanıyorum, en çok kupa kazanan takıma gittiğinizde belirli bir prosedür vardır. Adaptasyon süreci vardır ve o zihniyete adapte olmanız gerekir. Her kulvarda kazanmanız gerekiyor. Her şeyi geliştirebilecek bir konumdasınız. Arda'nın tekniğine kimse bir şey diyemez ama oradaki adaptasyon hem zihinsel hem de fiziksel oldu. Ancelotti de kalsaydı Arda'nın bu sene daha fazla süre alacağını biliyordum." açıklamasını yaptı.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a yeteneğinin yanı sıra tarzı ve duruşu sebebiyle de yoğun bir ilginin olduğunun hatırlatılması üzerine Montella, "Kenan Yıldız çok çalışkan, kendisini geliştirmek isteyen, hedefleri olan bir futbolcu. Ayrıca temiz yüzlü bir oyuncu" dedi.

"Moda konusunda biraz araştırmam gerekiyor kendisini." diye sözlerini sürdüren Montella, gülümseyerek, "Çünkü şu an için çok fazla modaya uygun olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Montella, moda konusunda Kenan Yıldız'a tavsiye verip vermeyeceğiyle ilgili olarak da "Ben onun yaşındayken daha kötü giyiniyordum." yanıtını verdi.

''KADRO SEÇİMİ YAPARKEN BAZI OYUNCULARI DIŞARIDA BIRAKIRKEN İNANILMAZ ZORLANIYORUM"

A Milli Takım'da oyuncularla iyi bir bağ kuran Vincenzo Montella, bunun sebebinin iyi bir aile ortamı oluşmasına bağlayarak, "Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor ve bunu görmek beni mutlu ediyor. Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var. Bütün futbolcularla her seferinde bire bir görüşmeye çalışıyorum. Modern futbolda ilişkiler çok daha önem kazandı ve bazı konulardan çok daha önce geliyor. Herkesle yakın temasta olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Montella, sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak "Hala teklif edilmesini bekliyorum." dedi.

''Benim için en önemlisi futbolcuların devamlı oynaması"

Süper Lig'deki büyük takımların yüksek bütçelerle transfer yapmasını değerlendiren Vincenzo Montella, "Bu sezon ligde ciddi yatırımlar var. Sadece yaşı ilerlemiş isimler değil, genç ve yetenekli isimleri de barındırıyor bu yatırımlar. Umarım Avrupa yolunda bu transferler fazlasıyla yararlı olur ve kaliteyi artırır. Ama bu durum diğer takımlarla aradaki kalite farkını çok açar mı bilemiyorum. Ama ciddi yatırımlar doğrultusunda Türk takımlarının Avrupa kupalarında en iyi şekilde ilerlemesini diliyorum. Çünkü her zaman gururumuz oluyorlar." açıklamasını yaptı.

Osimhen, Jhon Duran, Orkun Kökçü gibi oyuncuların Türkiye'ye gelmesinin, Avrupa'daki birçok futbolcunun da dikkatini Türkiye'ye çevirmesini sağladığını belirten Montella, "Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig'e güzel bir spot ışığı tuttu. Süper Lig'in diğer futbolcuların gözünde albenisinin arttığını da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.