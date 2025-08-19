Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Dorgeles Nene'nin yıllık maaşı belli oldu
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Dorgeles Nene'nin yıllık maaşı belli oldu

Süper Lig'de Göztepe karşısında berabere kalan Fenerbahçe lige puan kaybıyla başladı. Kadrosuna transferler yapması beklenen Fenerbahçe, Salzburg'da forma giyen genç yıldız Dorgelen Nene ile anlaşmaya vardı. İşte oyuncuya yapılan yıllık maaş teklifi ve bonservis bedeli...

Sezona Göztepe beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler diğer yandan yapılacak yeni transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, Asensio'nun alternatifi olarak listesine aldığı genç yıldızın transferi için mutlu sona yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yönetimin bir diğer hamlesi de sağ kanat transferini de tamamlamak... Sarı-lacivertliler, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene için 15 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

Transfer artık bitme aşamasına gelirken resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. 22 yaşındaki Fildişili futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye istekli.

YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU

Sağ kanat için düşünülen Nene'nin, sarı-lacivertlilerle yıllık 1 milyon Euro+bonus karşılığında sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bu rakam, geçtiğimiz ay prensip anlaşmasına varılan ancak yıllık 12 milyon Euro'dan geri adım atmayan Asensio'nun maliyetine kıyasla yönetimi oldukça rahatlattı.

