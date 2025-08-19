Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Dorgeles Nene’nin yıllık maaşı belli oldu

Sezona Göztepe beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler diğer yandan yapılacak yeni transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, Asensio'nun alternatifi olarak listesine aldığı genç yıldızın transferi için mutlu sona yaklaştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Yönetimin bir diğer hamlesi de sağ kanat transferini de tamamlamak... Sarı-lacivertliler, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene için 15 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.
YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU
Sağ kanat için düşünülen Nene'nin, sarı-lacivertlilerle yıllık 1 milyon Euro+bonus karşılığında sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bu rakam, geçtiğimiz ay prensip anlaşmasına varılan ancak yıllık 12 milyon Euro'dan geri adım atmayan Asensio'nun maliyetine kıyasla yönetimi oldukça rahatlattı.