Fırtına’dan samba

TAM İSABET!

Geçen hafta ligin açılış maçında Kocaelispor'a karşı tek isabetli şutunda golünü atan ve galibiyete uzanan Trabzonspor, dün de benzer senaryoyu yazdı. Oldukça kısır bir oyun ortaya koyan Fırtına, 75'te Augusto ile çerçeveyi tutturup ağları sarstı. 11 şuttan 1 isabet çıkaran bordo-mavililer, tek golle 3 puanı aldı.

6.5 AY SONRA BİR İLK

Bordo-mavililerin 21 yaşındaki yeni transferi Felipe Augusto, 75'te sahne alıp 3 puanı getirdi. Brezilyalı yıldız, son golünü Belçika Ligi'nde Cercle Brugge formasıyla Ocak 2025'te bulmuştu. 6.5 ay sonra golle tanışan genç forvet "Attığım golle 3 puanı aldık. Benim için tarifi imkânsız bir duygu" dedi.

ORTA SAHA VE STOPER ALACAĞIZ

Trabzonspor'un patronu Fatih Tekke maçtan sonra önemli mesajlar verdi. Tecrübeli hoca, "İlk yarıda bazı oyuncularımız hazır olmadığı için ön alan baskısı yapamadık. Çok ortada bir maç gibi gözüktü. 60'tan sonra oyuncu değişikliği ile ön alan baskısına devam ettik. Daha coşkulu ve daha dengeli olmamız gerekiyor. En önemlisi 3 puandı. İyi ve değerli bir galibiyet aldık. Transferde mevkiler belli, konuşuyoruz. Gelecek oyuncularımız var. Yine orta sahada ve stoperde beklentimiz var" dedi.

FEDAKÂR ONUACHU!

Onuachu sakat olmasına rağmen büyük fedakârlık yaparak formasını giydi. Kocaelispor karşısında galibiyet golünü atan ve ligin açılış maçında en fazla hava topu kazanan (7) isim olan Nijeryalı golcü, beklediği pasları alamadı. 29 kez topla buluşup bir şut çekti, isabet bulamadı. 65'te yerini Sikan'a bıraktı.

TRABZON TARAFTARI PAŞA'YA AKIN ETTİ

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştığı maçta bordo-mavili futbolseverler kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Trabzonspor taraftarları sezonun ilk deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmazken maç sonrası galibiyet sevincini takımla yaşadı.