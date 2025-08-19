Galatasaray’da bir ayrılık daha! İstanbul’dan ayrılıyor

Derrick Köhn ile yolların ayrıldığını açıklayan Galatasaray'da bir veda daha gerçekleşiyor.

Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'un gözünden düşen Victor Nelsson'un yeni takımı belli oluyor. Di Marzio'nun haberine göre; Hellas Verona, Danimarkalı oyuncunun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren tecrübeli stoperin kısa süre içinde sağlık kontrolleri için İtalya'ya gideceği belirtildi.

Verona'nın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edildi.