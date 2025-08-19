Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’da bir ayrılık daha! İstanbul’dan ayrılıyor
Giriş Tarihi: 19.8.2025 23:10

Galatasaray’da bir ayrılık daha! İstanbul’dan ayrılıyor

Derrick Köhn ile yollarını ayıran Galatasaray, Victor Nelsson’un transferi için Verona ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray’da bir ayrılık daha! İstanbul’dan ayrılıyor

Derrick Köhn ile yolların ayrıldığını açıklayan Galatasaray'da bir veda daha gerçekleşiyor.

Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'un gözünden düşen Victor Nelsson'un yeni takımı belli oluyor. Di Marzio'nun haberine göre; Hellas Verona, Danimarkalı oyuncunun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren tecrübeli stoperin kısa süre içinde sağlık kontrolleri için İtalya'ya gideceği belirtildi.

Verona'nın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’da bir ayrılık daha! İstanbul’dan ayrılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz