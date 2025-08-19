Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: "Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Benfica'yı konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile sağ bek oyuncusu Nelson Semedo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maça dair değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho, "Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum ama bu sadece bir düşünce. Benfica'nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz." dedi.
"TARAFTARIMIZ AYNI MANTALİTEDE OLMALI"
Tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımız, Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldu ve hedefimize ulaştık. Benfica'yı negatif etkileyemeyebiliriz, zor atmosferlerde oynamaya alışkınlar. Ancak, eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif etkileyebilirler. Feyenoord'a karşı 1-0 gerideyken taraftarın gücünü hissettik ve 4-2 öne geçtik. O yüzden yarın ilk maç olmasına ve karar maçı olmamasına rağmen taraftarımız aynı mantalitede olmalı. Feyenoord maçındaki gibi bizlere yardımcı olmalılar." diye konuştu.
"AVRUPA LİGİ'NDE KAZANMAK İHTİMALİMİZ DAHA YÜKSEK"
62 yaşındaki çalıştırıcı, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok pozitif şeyler katacak bize. Ekonomi ve marka anlamında en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 3 değil, 8 rakip olacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok pozitif. Avrupa Ligi'nde ise kazanma olasılığımız daha yüksek. Bence Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla pozitif şey var, Avrupa Ligi'ne kalırsak da çok büyük işler yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Ligi'nin bağlantısı yok. En büyük zorluk, Avrupa Ligi maçları perşembe ve lig maçları ise pazar günü. Bu biraz daha karmaşık. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde salı veya çarşamba oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ
Mourinho, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kendisine gelen soruyu yanıtladı. Portekizli çalıştırıcı, "Kerem Aktürkoğlu eğer oynarsa Benfica için oynayacak. Haftaya oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem çünkü Benfica oyuncusu." dedi.
"BENFICA, FEYENOORD'DAN DAHA GÜÇLÜ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. Feyenoord'u elediğimiz zaman 'Benfica da mutlu değil' dedim. Belki de mutludurlar bilemiyorum. Ben Fenerbahçe teknik direktörü olarak Nice'i tercih ederdim. Çünkü Benfica çok daha güçlü. Çok daha iyi oynamalıyız çünkü Benfica, Feyenoord'dan daha iyi oynuyor. Güçlü oyuncuları, iyi bir antrenörleri var, iyi defans yapıyorlar, iyi kamp yaptılar. Kontratak oynamayı biliyorlar. İyi yedekleri, çok fazla çözümleri var. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanması gereken bir rakip, elemelerde değil. Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı, 4 gol yedik. Benfica'dan 4 gol yersek 5 atamayız. Bu nedenle daha iyi oynamalıyız." açıklamasında bulundu.
MERT MÜLDÜR OYNAYACAK MI?
"Mert Müldür bence oynayabilir. İdman yaptı." diyen Mourinho, "Pazar günü ve pazartesi günü çalıştı, iyi hissetti. Bir idmanımız daha var. Karar vereceğiz. Genel olarak iyi hissediyor. Oynayabilecek durumda. Tüm oyuncularımız çok önemli. İlk 11'den sahada iyi oynayamayan biri olursa yedeklerimiz de var. Olaylara oyuncu değil takım bazında bakıyoruz. Önemli olan takım oyunu." dedi.
"OYUNCULAR İYİ HAZIRLANMALI"
"Futbol taktik oyunu. Taktik dediğimiz zaman ben ve Bruno bir şeyler yapacağız. Alışkın olmadığımız şeyler de yapabiliriz. Benfica'nın çok sürpriz bir şeyler yapacağını düşünmüyorum taktiksel olarak. Biz de aynı şekilde. Benfica'yı ve kalitesini düşünürsek aynı şeyler yapmayacağız ve farklı şeyler de yapmayacağız. Biraz daha tahmin edilemeyen bir eleme olabilir. Çünkü çok fazla sonucu etkileyen faktörler olacak. Oyun nasıl akacak, bu önemli. İlk maçın nasıl geçeceği çok önemli. Maçlardan önce yaptığımız çalışmalara inanıyorum. Oyuncular iyi hazırlanmalı. Bu maçı oynamayı çok istiyorum."
"YARIN BURADA HİÇBİR ŞEY BİTMEYECEK"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben Nice'i istiyordum, Benfica geldi. İlk maçı deplasmanda isterdim, evde oynuyoruz. Realiteye bakmak lazım. Gerçeklik, Benfica ile ilk maçı evde oynayacağımız. Feyenoord'a karşı buradaki maç karar maçıydı ama yarın da burada hiçbir şey bitmeyecek. Bu bir fark ama Bruno Lage nasıl düşünecek bilmiyorum. Ben bu maçı ikinci maç yok gibi oynamak istiyorum. Bu maçı kazanmak istiyorum. Ufak bir farkla kaybedersek hayat devam eder, Lizbon'a gideriz. Ben bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım." diye konuştu.