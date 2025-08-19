Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Singo’ya Orkun tarifesi!
Beşiktaş’ın Orkun Kökçü’de izlediği stratejiyi uygulayan sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon Euro’ya kiralayacakları oyuncuya gelecek yıl 25 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ödeyecek

Süper Lig'e ikide iki yaparak kayıpsız başlayan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran Victor Osimhen'i 75 milyon Euro karşılığında renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, kaleci ve defansa takviyeler için kolları sıvamış durumda. Bu doğrultuda stoper ve sağ bek oynayabildiği için savunma listesinde ilk sıraya yazılan Wilfried Singo için mesai harcanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un alınmasını özellikle istediği Fildişi Sahilli oyuncuya Monaco 30 milyon Euro değer biçiyor.

ARKADAŞLARINA TÜRKİYE'Yİ SORDU
Bu rakamı bu sezon ödemek istemeyen Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın Benfica'dan aldığı Orkun Kökçü transferinde izlediği stratejiyi uygulamaya karar verdi. Zorunlu satın alma formülüyle masaya oturan sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi sunduğu tecrübeli savunmacıya bir sene sonra 25 milyon Euro bonservis vermeye hazır. 24 yaşındaki Singo, milli takımdaki arkadaşlarından Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgiler almaya başladı.

