Türk vatandaşlığına geçmeyi bekliyorum!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. En iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk torbadan İspanya denk geldi, son Avrupa Şampiyonu. İkinci torbada biz vardık. Üçüncü torbadan önemli bir rakip olan Gürcistan geldi. Dördüncü torbada da Bulgaristan en fazla puan toplayan takım olarak geldi. Objektif olarak bakarsak en zorlu gruplardan birisi bizimkisi ama bu bizim için önemli değil. Adım adım ilerlememiz gerekiyor" diye konuştu.

OSIMHEN MÜCADELE ETTİ

Montella, Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak "Hâlâ teklif edilmesini bekliyorum. Belki de Türk kanına sahibimdir" dedi. 51 yaşındaki hoca, Osimhen'le ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi: "Osimhen, geri gelebilmek için Napoli'yle inanılmaz bir mücadele verdi. Böyle genç ve uluslararası seviyede olması, diğer futbolcuların da buraya gelişinde yol gösterebilecek. Bu tarz oyuncuların gelmesi de tabii ki sevindirici" açıklamasını yaptı.