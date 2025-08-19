Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev!
Giriş Tarihi: 19.8.2025 13:49

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neman Grodno ile Rayo Vallecano arasında oynanacak ilk maçı Arda Kardeşler yönetecek.

AA
FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus'un Neman Grodno ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Macaristan'ın Szeged kentindeki Szeged Grosics Akademia Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral, üstlenecek.

Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem olacak. Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay ise AVAR olarak maçta görev alacak.

