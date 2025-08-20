Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: "Camia tek yumruk olsun"

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ve yöneticiler, göreve geldikten sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi. Perçin, bugüne kadar yaklaşık 5 milyon Euro ödeme yaptıklarını belirterek, "Transfer engeli olan dosyaları temizledik ve 23 dosyayı aşarak bugünlere geldik. FIFA ile görüşme halindeyiz, bütün taahhütleri yerine getirdik. Ama bazen FIFA da başka bir şey diyebiliyor, iyi niyetli olduğu sürece bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. İş kamu davasına girebiliyor bazen, çok fazla ihlal olduğu için FIFA transfer yasağı getirebiliyor. İyi niyetli davrandığımız için yasak çıkmayacağını ümit ediyoruz, çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız transferler 2 yıllık transferler. Her türlü olaya karşı ikinci planımız olsun diye yapılan transferler. Her şeyi düşünüyoruz, günlük düşünmüyoruz. İnşallah öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama olursa da onun da önüne geçebilecek şekilde çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"LARSSON KONUSUNDA SON AŞAMADAYIZ"

Transfer çalışmalarına değinen Perçin, kırmızı-beyazlıların eski oyuncusu Sam Larsson'la ilgili sürecin de devam ettiğini ifade etti. Transfer engelinin aşılmasıyla birlikte 3 oyuncuyu daha kadroya katacaklarını açıklayan Perçin, "Larsson'un durumunda son aşamaya geldik, kısa sürede netleşecek" dedi.



"VERGİ VE SGK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK"

Kulübün mali yapısına da değinen Perçin, vergi ve SGK borçları için yapılandırma başvurusu yaptıklarını söyledi. Yeni sponsorluklar konusunda yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Perçin, "Antalyaspor'un sürdürülebilirliği için aylık 1,5 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Yurt dışından 2 firma ile görüşüyoruz. Proje üretmezsek birkaç ay sonra yine aynı şeyleri konuşacağız" ifadelerini kullandı.



"CAMİA TEK YUMRUK OLSUN"

Antalyaspor için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Perçin, "24 saatimizi kulübe verdik. Günlük 2-3 saat uyku uyuyoruz. Doğru eleştirileri kabul ediyorum ama mesnetsiz eleştiriler kulübün marka değerini düşürüyor. Camia bize destek olsun" dedi.



FEDA KAMPANYASI GELİYOR

Antalya Valiliği'nin koordinesinde bir "feda kampanyası" başlatacaklarını duyuran Perçin, "Herkesin 1 lira bile verebileceği bir yardım kampanyası olacak. Bazı sponsor gelirleri geçmişte kullanılmış. Şu an sadece isim sponsorumuz ve göğüs sponsorumuzdan gelirimiz oldu" açıklamasını yaptı.