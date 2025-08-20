Benfica’dan 4 yersek 5 tane atamayız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Taraftarların Feyenoord maçındaki gibi heyecanlı olmasını istiyorum.

En kötü Avrupa Ligi cebimizde. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansınız varsa, elinizden gelen her şeyi yapmalısınız.

Rakibe saygı duyduğumuz için 'favoriyiz' demiyorum ama her şeyimizi vereceğiz.

KEREM BİZE KARŞI FORMA GİYEBİLİR



Şampiyonlar Ligi'nde olmak ekonomi ve marka anlamında bize çok şey katacak. Avrupa Ligi'nde ise kazanma olasılığımız daha yüksek.

Ben Nice'in gelmesini tercih ederdim.

Benfica, Feyenoord'dan daha güçlü. Bir Şampiyonlar Ligi takımı.

Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı, 4 gol yedik. Benfica'dan 4 gol yersek, 5 atamayız.

Kerem oynarsa Benfica için oynayacak. Bize karşı oynamak gibi bir ihtimal var.

DAHA İYİ TAKIMLARLA KAZANDIM



İlk maçı deplasmanda isterdim, evde oynuyoruz. Ben bu maçı ikinci maç yok gibi oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum.

Ufak bir farkla kaybedersek hayat devam eder, Lizbon'a gideriz. Ben bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım.

Benfica'ya karşı daima kazanıyordum, çünkü çok daha iyi takımlarla karşılaştım. Eski sonuçları önemsemem. Bunlar tamamen tesadüf. Bu şekilde bakmıyorum.

AVANTAJI KAP HASRETİ BİTİR!

Avrupa'nın 1 numaralı kupasında lig ve grup aşamasına 16 sezondur kalamayan Fenerbahçe, dev hasreti bitirmek için son viraja girdi. Feyenoord'u 2-1 yenildiği maçın rövanşında 5-2'yle geçip adını play-off'a yazdıran sarı-lacivertliler, Benfica'yı da devirirse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Kadıköy'de 22.00'de başlayacak karşılaşmanın rövanş 27 Ağustos'ta oynanacak. Portekiz ekibiyle bugüne kadar 6 kez eşleşen Kanarya, 2 kez kazandı, 3 mağlubiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Benfica'ya karşı oynadığı 9 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti. 6 kez kazandı, 2 defa berabere kaldı.