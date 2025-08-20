Beşiktaş’ın, Lausanne maçı kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın TSİ 21.15'te İsviçre'nin Lausanne takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Bugün İsviçre'ye gidecek siyah-beyazlılarda TSİ 18.30 Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve bir futbolcu Tuilie'de basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı sonrasında ise TSİ 19.00'da Kartal, son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlıların Lausanne maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ile Ernest Muçi kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario ve Rafa Silva"