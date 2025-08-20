Edin Dzeko’dan olay sözler! ’’Mourinho şampiyonluğa takıntılı’’

Fenerbahçe'deki iki yıl forma giydikten sonra ayrılan Edin Dzeko, İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olmuştu. 39 yaşındaki tecrübeli golcü, Corriere dello Sport'a konuşurken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ORADA X ÇOK ÖNEMLİ"
"Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, X (Twitter) orada çok önemli. Ruh hallerini ve hoşnutsuzlukları belirliyor, ortamı etkiliyor."
"TALISCA PENALTIYI KAÇIRINCA..."
"Geçen gece güçlü bir takım olan Göztepe'ye karşı Talisca, 93. dakikada penaltıyı kaçırınca Galatasaray taraftarları hakemin penaltıyı gole çevirmek istediğini tweet atmaya başladı ve hakemin ayağının hareketini vurguladı."
"MOURINHO ŞAMPİYONLUĞA TAKINTILI"
"Mourinho'nun kesinlikle şampiyonluğu kazanmak istediğini biliyorum, bu neredeyse bir takıntı."