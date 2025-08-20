Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Edin Dzeko'dan olay sözler! ''Mourinho şampiyonluğa takıntılı''
Giriş Tarihi: 20.8.2025 20:25

Edin Dzeko'dan olay sözler! ''Mourinho şampiyonluğa takıntılı''

2 sezon Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız, İtalyan basınına özel açıklamalar yaparken, Fenerbahçe kariyerine de değindi. İşte Dzeko'nun sözleri...

Edin Dzeko’dan olay sözler! ’’Mourinho şampiyonluğa takıntılı’’

Fenerbahçe'deki iki yıl forma giydikten sonra ayrılan Edin Dzeko, İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olmuştu. 39 yaşındaki tecrübeli golcü, Corriere dello Sport'a konuşurken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ORADA X ÇOK ÖNEMLİ"

"Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, X (Twitter) orada çok önemli. Ruh hallerini ve hoşnutsuzlukları belirliyor, ortamı etkiliyor."

"105 PUAN ALSAK DA İKİNCİ OLURDUK"

"Geçen yıl 99 puanla sezonu Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci sırada tamamladık, ama 105 puan alsaydık yine de ikinci olurduk."

"TALISCA PENALTIYI KAÇIRINCA..."

"Geçen gece güçlü bir takım olan Göztepe'ye karşı Talisca, 93. dakikada penaltıyı kaçırınca Galatasaray taraftarları hakemin penaltıyı gole çevirmek istediğini tweet atmaya başladı ve hakemin ayağının hareketini vurguladı."

"MOURINHO ŞAMPİYONLUĞA TAKINTILI"

"Mourinho'nun kesinlikle şampiyonluğu kazanmak istediğini biliyorum, bu neredeyse bir takıntı."

ARKADAŞINA GÖNDER
Edin Dzeko'dan olay sözler! ''Mourinho şampiyonluğa takıntılı''
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz