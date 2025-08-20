Fenerbahçe, Benfica yöneticilerini ağırladı!

Fenerbahçe Kulübü, Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi konuk takım yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un evinde gerçekleştirilen dostluk yemeğine Ali Koç'un yanı sıra; başkan vekili Sertaç Komsuoğlu, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyelerinden Hakan Safi, Hulusi Belgü, Rıfat Perahya ve Özgür Özaktaç ile Benfica Başkanı Rui Costa, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Manuel Brito, genel sekreter João Salgado, yönetim kurulu üyesi Nuno Catarino, iletişim sorumlusu Bruno Dias Sá ve UEFA delegesi Peter Palencik katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.