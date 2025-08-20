Ole Gunnar Solskjaer: "Yarın maça kazanmak için çıkacağız

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculardan Wilfred Ndidi, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turun'nda FC Lausanne-Sport ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Solskjaer sözlerine Wilfred ile başlayarak, "Çok profesyonel bir oyuncu ve aynı zamanda iyi de bir insan. Bizim eksik olduğumuz bazı şeyleri tamamlayacak kapasitede bir oyuncu. Lider bir oyuncu. Mutluyum onu transfer ettiğimiz için. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda çok katkı vereceğini biliyorum. O yüzden Wilfred'i getirdiğimiz, transfer ettiğimiz için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum" diye konuştu.



"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"

İki maçı da sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Norveçli teknik adam, "FC Lausanne-Sport'a karşı iki maçımız var. FC Lausanne-Sport'un yeni hocaları var. Güçlü ve inançlılar. Maçlarını izledik rakibimizi iyi analiz ettik. Nasıl bir oyun oynadıklarını biliyoruz. Rakibimizin güçlerini biliyoruz. Bizim de anlayışımız ve isteğimiz kendi gücümüzü onlara domine etmek. Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Bunu biliyoruz. Wilfred az önce bahsetti, futbol bireysel bir oyun değil beraber oynanan bir oyun. Biz yarın rakibimizin güçlü yanlarına hazır olacağız. Futbol takım halinde oynanan bir oyundur. Biz kendimize güveniyoruz. Kendi oynadığımız oyuna güvenerek yarın maça kazanmak için çıkacağız. Yarın ki maç ilk devre olacak, İstanbul'da da ikinci devresi olacak diyelim. Ve biz maça hazırız" ifadelerini kullandı.



"SENTETİK ZEMİNİ DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN ANTRENMANI BURADA YAPACAĞIZ"

Sentetik zeminde oynayacak olmalarıyla ilgili de görüşlerini aktaran Solskjaer, "Norveç'te sentetik zeminde futbol kariyerime başlamıştım. Ben Manchester United öncesi sentetik zemine alışkınım. Çok farklı sentetik zeminler görebiliyoruz. Sentetik zemini daha iyi anlamak için antrenmanı burada yapacağız. Sentetik zemini iyi bildiğimiz için bazı ip uçları vereceğiz. Normal çimden ne kadar farklı olduğunu da anlatacağız. Eğer sentetik zemin ıslaksa top çok daha fazla kayar ve hızlı gider. Kuru zeminse çok fazla seker. Bu anlamda normalden daha farklı bir futbol oynamamız gerekiyor. Ben futbolun içinde çok uzun süredir bulunuyorum. Benimle ilgili neler söylendiğini evet dinliyorum. Buna karşı bir yok sayma eğilimim var. Ama yapılan eleştirileri yok sayma eğilimindeyim. Bizim amacımız taraftarlarımızı, Kulübümüzü, oyuncularımızı herkesi birbirine bağlamak. En iyi ortamı oluşturalım ki oyuncularımız en iyi şekilde oynasınlar. Evet eleştiriler oyuncuları etkileyebilir ancak beni bir hoca olarak çok fazla etkileyen bir durum değil" şeklinde konuştu.



"TUTKULU VE YÜKSEK STANDARDI OLAN BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Tutkulu ve yüksek standardı olan bir takım oluşturmak istediklerini söyleyen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Başkanımızın, bizim teknik ekibimizin, çalışanlarımızın, taraftarlarımızın ve herkesin istediği şey başarı. Bir şekilde biz bu başarıyı sağlamak zorundayız. Bu küçük sesler medyadan bazen çıkacak. Doğaldır bu anlamda eleştiriler. Pazar günü Eyüpspor karşısında oynadığımız oyunu ben çok beğendim. Çok iyiydi bence. Hoca olarak elinizdeki oyunculardan en iyi performansı almak için çalışırsınız. Ve Kulübümüz şu an yeni oyuncular getirmek konusunda çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Standartlarımızı yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ancak şu an odaklanmamız gereken şey yarın. Ve diğer FC Lausanne-Sport maçı. Bu hafta bizim asıl meselemiz bu maçlar" sözlerini sarf etti.



WİLFRED NDİDİ: "YARIN İYİ BİR MAÇ OLACAK"

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Wilfred Ndidi ise, "Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Heyecanlıyız, hafta içinde çalıştık. Lig maçımız da vardı. Yarın iyi bir maç olacak ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Uzun yıllar İngiltere'de futbol oynadım. Beşiktaş gibi çok üst seviyede bir takıma geldiğimi biliyorum. Burada her zaman hazır olmam gerektiğinin de bilincindeyim. Hocamızın ve takım arkadaşlarımın bana desteği çok önemli. Hocamızın ve arkadaşlarımın desteğiyle de bu adaptasyon sürecini çok iyi geçiriyorum. Daha önce de söylediğim gibi hocamın ve takım arkadaşlarımın desteğiyle ne yapacağımı biliyorum. Daha iyiye gideceğiz. Futbol biliyorsunuz bireysel bir oyun değil kollektif bir oyun. Sadece benimle alakalı değil. Katkı vermek konusunda takıma iyi katkı vereceğimi düşünüyorum. Takımla beraber vereceğiz bu katkıyı bireysel değil" dedi.