Oynayacak mı? cevapsız!

Fenerbahçe'nin yolunu gözlediği Kerem Aktürkoğlu dün İstanbul'a geldi ancak Benfica'nın uçağından indi. Portekiz ekibi, milli oyuncunun sarı-lacivertli takıma gitmesine sıcak olduğu ancak play-off maçında kendilerine rakip olmasını istemediği için bu transferi ağırdan aldı. Fenerbahçe, Kerem'i play-off'ta oynatamayacağı için daha önce yaptığı 25 milyon Euro'luk teklifi, 17.5 milyon Euro'ya indirmişti. Benfica bu teklife olumsuz yanıt verince 22.5 milyon artı 2.5 milyon Euro seviyeleriyle yeniden revize edildi. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage dün kendisine sorulan "Kerem maçta oynayıp etkili olur mu?" sorusuna ise "Cevap vermeyeceğim" demekle yetindi.