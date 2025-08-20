TFF 55 kişiyi disipline sevk etti! “2. Lig hakkımız geri verilsin”

TFF, 2024'ün nisan ayının sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor maçındaki bahis iddialarıyla ilgili resmen belli oldu.
MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?
TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçta iki takım da 90 dakika boyunca hi. Şut çekmedi ve mücadelede sadece 2 korner kullanıldı.
SEVKLER AÇIKLANDI
TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıkladı. Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. O sezon küme düşen Zonguldakspor ise isyan etti.
"İKİNCİ LİG HAKKIMIZI GERİ VERİN"
Zonguldakspor Kulüp Başkanı Harun Demir ise katıldığı bir programda haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
"2'inci lig hakkımızı geri veren" diyen Demir, şu ifadeleri kullandı." 28 Nisan 2024 tarihinde Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un oynadığı maç canlı yayınlandı. O maçta olan biten her şeyi herkes gördü. Bizim çok fazla bir şey anlatmamıza gerek yok. Her şey ortada. Biz o gün de diyorduk şimdi de diyoruz. Burada onların alacağı ceza bizi çok ilgilendirmiyor. 1 yıl almış, 3 yıl almış, indirim almış veya ligden bir alt lige düşürülmüş bu bizi çokta fazla ilgilendirmiyor. Biz hakkımızı geri istiyoruz.56 ve 57'inci maddeler açık. Ortada Ankara ve Nazilli takımlarının adı geçen bir suç var.Bu suçtan Zonguldakspor zarar gördü. Bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Onların ne yaptığı ne ettiği önemli değil. Biz 2.Lig'deki haklarımızı geri istiyoruz. Bizim Zonguldakspor olarak istediğimiz bu. Bizim yarışma haklarımızı geri verin başka bir isteğimiz yok."
Türk futbolu tarihinde şimdiye kadar hiçbir takımdan 55 kişinin bu olaydan dolayı disiplin kuruluna sevk edilmediğini ifade eden Demir, sözlerine şöyle devam etti;"Türk futbol tarihine baktığınız zaman 55 kişinin bahis ve maçın sonuna etki edecek sevk edildiği bir durum yok. İlk defa oluyor. Aslında adaletin güçlü olduğunu bir şekilde geldiğini görüyoruz. Bu bizim için çok önemli çok kıymetli.
Hukukçular ile konuştuk. Bir alt lige düşürülmeleri yönünde kararı çıkabilir. Bu karar bizim itiraz ettiğimiz o maçtan hemen sonra alınsaydı, küme düşürülmüş olsaydı biz 2.Lig'de kalacaktık. O sene lig tescil olduğu için bugünün şartlarında geri dönmek olabilir mi? Yoruma açık. Ama tabi ki bu demek değil ki hukuk mücadelemizi bırakacağımız anlamına gelmiyor. Sonuçta artık her şey ortaya çıkmaya başladı biz belgelerle sonuna kadar hukuk savaşımızı 2.Lig'e dönmek için vereceğiz."