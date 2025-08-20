TFF 55 kişiyi disipline sevk etti! “2. Lig hakkımız geri verilsin”

Türk futbolu tarihinde şimdiye kadar hiçbir takımdan 55 kişinin bu olaydan dolayı disiplin kuruluna sevk edilmediğini ifade eden Demir, sözlerine şöyle devam etti;"Türk futbol tarihine baktığınız zaman 55 kişinin bahis ve maçın sonuna etki edecek sevk edildiği bir durum yok. İlk defa oluyor. Aslında adaletin güçlü olduğunu bir şekilde geldiğini görüyoruz. Bu bizim için çok önemli çok kıymetli.

Hukukçular ile konuştuk. Bir alt lige düşürülmeleri yönünde kararı çıkabilir. Bu karar bizim itiraz ettiğimiz o maçtan hemen sonra alınsaydı, küme düşürülmüş olsaydı biz 2.Lig'de kalacaktık. O sene lig tescil olduğu için bugünün şartlarında geri dönmek olabilir mi? Yoruma açık. Ama tabi ki bu demek değil ki hukuk mücadelemizi bırakacağımız anlamına gelmiyor. Sonuçta artık her şey ortaya çıkmaya başladı biz belgelerle sonuna kadar hukuk savaşımızı 2.Lig'e dönmek için vereceğiz."