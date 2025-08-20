Trabzonspor Oulai transferini KAP’a bildirdi!

Trabzonspor, Christ Inao Ouali'yi 5.5 milyon Euro'ya transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Christ Inao Oulai'nin kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerin kullanıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Bastia Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 400.000.-EUR garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret,

2027-2028 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2028-2029 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2029-2030 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."