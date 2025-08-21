3’te 3 yapalım

SAMSUN 27 YIL SONRA AVRUPA'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Samsunspor, playoff turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek olan Karadeniz ekibinde yeni transfer Sousa, Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için görev yapamayacak. Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, maçta yer alabilecek. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 21.00'de başlayacak.

KARTAL, İSVİÇRE'DE SAHADA

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak. 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's'i eleyen siyahbeyazlılar, yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut'un da katıldığı kadrosuyla rövanş için avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR AVANTAJ PEŞİNDE

KONFERANS Ligi'ndeki diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir, play-off turu ilk maçında Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. U.Craiova'nın kadrosunda daha önce Kayserispor'un kalesini koruyan Silviu Lung ile G.Saray ve Konyaspor formaları giyen Alexandru Cicaldau yer alıyor.