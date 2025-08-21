Başakşehir evinde kaybetti!

CICALDAU DENGEYİ BOZDU

Devre sonunda Romanya temsilcisinde sahneye eski Galatasaraylı Alexandru Cicaldau sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. ve ilk yarı bu skorla bitti.

Temsilcimiz ikinci yarıya daha etkili başlasa da aradığı golü bir türlü bulamadı. Craiova, 61. dakikada Carlos Mora'nın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.