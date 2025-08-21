Başakşehir evinde kaybetti!

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir sahasında Romanya temsilcisi Univ. Craiova ile karşılaştı.
Dengeli başlayan mücadele karşılıklı ataklarla geçilirken, 45. dakikada turuncu-lacivertlilerde Duarte sakatlanarak yerini Opoku'ya bıraktı.
CICALDAU DENGEYİ BOZDU
Devre sonunda Romanya temsilcisinde sahneye eski Galatasaraylı Alexandru Cicaldau sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. ve ilk yarı bu skorla bitti.
Temsilcimiz ikinci yarıya daha etkili başlasa da aradığı golü bir türlü bulamadı. Craiova, 61. dakikada Carlos Mora'nın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
SON BÖLÜMDE FARK 1'E İNDİ
Başakşehir'de son bölümde oyuna sonradan giren Ebosele, 87. dakikada topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde başka gol olmazken mücadeleyi Univ. Craiova 2-1 kazandı.
Zorlu eşlemenin rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da Romanya'da oynanacak.