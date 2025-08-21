Samsunspor turu rövanşa bıraktı! Atina’da mağlup oldu...

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
27 YIL SONRA İLK
Samsunspor, son Avrupa macerasını 1998-1999'da Intertoto Kupası'nda yaşamıştı. Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.
İLK DEVRE GOLSÜZ GEÇİLDİ
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilse de gol sesi çıkmadı.
15 DAKİKA SONRA CEVAP GELDİ
Yenilen gol sonrası ataklarını sıklaştıran Yunanistan ekibi, 66. dakikada Kiriakopoulos ile durumu 1-1'e getirdi.
8 dakika sonra kazanılan köşe vuruşunda Samsunspor savunmasındaki anlaşmazlık sonucu top ağlara gitti ve Panathinaikos, Palmer-Brown ile 2-1 öne geçmiş oldu.
Samsunspor kalan sürede beraberlik golünü bulamadı ve maç 2-1'lik Panathinaikos galibiyetiyle sona erdi.
RÖVANŞ HAFTAYA
Zorlu eşleşmenin rövanşı 28 Ağustos perşembe günü saat 20:00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.