Samsunspor turu rövanşa bıraktı! Atina’da mağlup oldu...

27 YIL SONRA İLK

Samsunspor, son Avrupa macerasını 1998-1999'da Intertoto Kupası'nda yaşamıştı. Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

İLK DEVRE GOLSÜZ GEÇİLDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilse de gol sesi çıkmadı.