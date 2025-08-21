Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor turu rövanşa bıraktı! Atina'da mağlup oldu...
Samsunspor turu rövanşa bıraktı! Atina'da mağlup oldu...

27 yıl sonra Avrupa sahnesine çıkan Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı ekip,1-0 öne geçtiği mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybetti.

Samsunspor turu rövanşa bıraktı! Atina’da mağlup oldu...

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

27 YIL SONRA İLK

Samsunspor, son Avrupa macerasını 1998-1999'da Intertoto Kupası'nda yaşamıştı. Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

İLK DEVRE GOLSÜZ GEÇİLDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilse de gol sesi çıkmadı.

İkinci yarısına daha iyi başlayan temsilcimiz aradığı golü de 51. dakikada yeni transfer Tomasson ile buldu. Kullanılan kornerde ön direkte iyi yükselen İzlandalı savunmacı topu ağlara gönderdi. 1-0

15 DAKİKA SONRA CEVAP GELDİ

Yenilen gol sonrası ataklarını sıklaştıran Yunanistan ekibi, 66. dakikada Kiriakopoulos ile durumu 1-1'e getirdi.

8 dakika sonra kazanılan köşe vuruşunda Samsunspor savunmasındaki anlaşmazlık sonucu top ağlara gitti ve Panathinaikos, Palmer-Brown ile 2-1 öne geçmiş oldu.

Samsunspor kalan sürede beraberlik golünü bulamadı ve maç 2-1'lik Panathinaikos galibiyetiyle sona erdi.

RÖVANŞ HAFTAYA

Zorlu eşleşmenin rövanşı 28 Ağustos perşembe günü saat 20:00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

