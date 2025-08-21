Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlayor! İşte program...
Giriş Tarihi: 21.8.2025 09:13

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlayor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi, yarın saat 21.30'da oynanacak Fatih Karagümrük-Göztepe maçıyla açılacak.

Süper Lig'de 3.haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:

- Yarın:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

- 23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

- 24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

- 25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

