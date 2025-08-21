Süper Lig’de 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan; yarın, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:



Yarın

21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak



23 Ağustos Cumartesi

21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen



24 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz

21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu



25 Ağustos Pazartesi

21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler