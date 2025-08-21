Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 21.8.2025 15:20

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Kocaelispor mücadelesini Mehmet Türkmen, Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor müsabakasında ise Ali Yılmaz düdük çalacak.

İHA
Süper Lig’de 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan; yarın, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi

21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz
21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi

21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz