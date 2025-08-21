Yüksel Yıldırım: "Yunanistan’dan yüzümüzün akıyla çıktık"

Avrupa'da 27 yıl sonra boy gösteren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım maç sonunda iddialı açıklamalarda bulundu. Zorlu deplasmandan yüzlerinin akıyla çıktıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "27 yıl sonra ilk kez Avrupa arenasına çıktık. Heyecan çok yüksekti. Rakibimiz her sene Avrupa'da oynuyor. Böyle bir atmosferde böyle bir stres altında oynamak bizim için inanılmaz bir işti. Yüzümüzün akıyla buradan çıktık. Yenildik ama 2 duran toptan gol yedik. Keşke yemeseydik ama biz de öyle gol attık. Üzülmemek gerekiyor. Bu maçın rövanşı var. Denk bir maç oynadık. İlk yarı gayet başarılıydık. İkinci yarı da golü erken bulduk. 8 dakikada 2 duran top golü yedik. Hala eksiklerimiz var. Son transferleri oynatamadık. En iyi oyuncumuz Holse, Kocaelispor maçında sakatlandı. Afonso Sousa statü gereği oynayamıyor. Kadromuz henüz hazır değil. İnanıyorum Samsun'da onlara sahayı dar edeceğiz. Bu takım ilk heyecanını attı. 2-1 kötü bir sonuç değil ama berabere bitmesini isterdik. Samsun'da Panathinaikos'u yenecek güçteyiz. Hakem iyi maç yönetti. Sert bir yönetimle kartları gösterdi. Maçta golleri dışarı çıkartın denk bir maçtı. 2 topları direkten döndü ama normal karşılıyorum" dedi.



"TURU GEÇMEK İÇİN ÖZEL PRİM AÇIKLAYACAĞIM"

Panathinaikos'u elemek için özel prim açıklayacağını dile getiren Başkan Yıldırım, "Onlar da maçı milli mücadele gibi gördüler. Atatürklü arma geliyor, 10 gün boyunca propaganda yaptılar. Taraftarları, takım ateşliydi. Biz de ateşliydik, denk bir maç olmasına rağmen 1-1'den sonra oyunu biraz soğutmamız lazımdı. 2 değişiklik öncesi golü yedik ondan sonra da yedekte oyunu değiştirecek adam yoktu. Forvet ve kanatımız yoktu. Yabancı kontenjanımız dolu. Oyuncu gönderip, alamıyorsunuz. Bundan sonrası hesap-kitap işi. Teknik kadro ve oyuncular iyi çalışıp, rövanşı bekleyeceğiz. Avrupa Kupasında yola devam etmek istiyoruz. Konferans Ligi de iyi ama Kupa 2, Kupa 3'ten daha iyidir. Her şey elimizde. 2 farklı yenmemiz gerekecek. Yenebiliriz ama farklı bir taktikle oynayacaklar. Hocamıza güveniyorum, futbolculara da turu geçmeleri için özel prim açıklayacağım. Turu geçmek için her şeyi yapacağız" diye konuştu.



"5 YILDA SAMSUNSPOR'U ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GETİREBİLECEK BİR KIVAMA GETİRECEĞİZ"

Kısa sürede Samsunspor'u Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkaracaklarını ve statta şampiyonanın müziğini çaldıracaklarını da ifade eden Başkan Yıldırım, şunları söyledi:

"En kötü Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz. Türkiye'de ilk 5'te yer almak istiyoruz. Süper Lig ve Avrupa Kupası bizim için mühim. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Samsunspor'u Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ne getirebilecek bir kıvama getireceğiz. Samsun stadında Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek istiyoruz. Şampiyon olmasak da ikinci olarak gitmek istiyoruz. Bu takım Bursaspor ve Başakşehir gibi başarılar yakalayacak. Türkiye'nin 7. Şampiyonu olacak bu takım. Bunu iş dünyasında yaptım, futbolda da yapacağım. Bu başarıları Samsunspor'da yakalayacağım. Bunlar kolay da değil zor da değil. Türkiye'de çok güzel bir isim yaptık. 3 yıldır ligdeyiz. İnanılmaz bir ilgi gördük. Her şey güzel gözüküyor. Taraftarlar bana güvensinler. Geçen sene taraftar bizi 3. Yaptı. Bu sene onlar görevini yapsın biz de üzerimize düşeni yapacağız. Bu sezon da 3.'lük için mücadele edeceğiz. 4'üncülük, 5'incilik de kötü değil ama bizi üzer. Artık hedefleri olan bir takımız. Spor camiası bize alışacak. Yapıcı geliyoruz. Yarışmacı bir takım kuruyorum, seyri hoş bir takımız. Türkiye'nin en büyük işadamlarından biriyim. Boş konuşmuyorum. Paramız var, taraftarımız var, tarih var. Bu dediklerimi neden yapmayalım. Bulunduğumuz kaba sığamıyorum, Samsunspor gümbür gümbür geliyor. Takımı aldığımda kasaba takımlarıyla oynuyorduk. İngilizce öğrenin Avrupa'ya gideceğiz diyordum bana gülüyorlardı. Süper Lig'de ilk sene sıkıntı yaşadık ama geçen sene kimliğimize büründük. Bu sene farklı bir lig olacak. Bizim için rüyalar gerçekleşebilir artık. Fuat Çapa da bana yardımcı oluyor. İleride Türkiye'nin en büyük futbol adamlarından biri olacak. İcra kurulum da çok iyi. Çok güzel bir ekibim var ve durmadan çalışıyoruz. Üzgün dönüyoruz ama haftaya inşallah mutlu olacağız."



"YABANCI OYUNCU SAYISI GEREKİYORSA SERBEST BIRAKILSIN"

Yabancı oyuncu kotası nedeniyle güçlü kadro kurmakta zorluk çektiklerini belirten Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Yabancı kuralı ile ilgili federasyonla görüştüm. Kulüplerin almaktan çok gönderme problemi var. Oyuncular gitmiyor ve bu da kulüpleri zorluyor. Lisans çıkartılmayan oyuncular FIFA'ya şikayet ettiğinde kazanıyorlar. Hem parasını alıyorlar hem de elini kolunu sallayarak gidiyorlar hem de Türk kulübü ceza yiyor. Bu kötü bir durum. Yıllardır bunu yaşıyoruz. TFF'nin burada yanlışı var mı? Yok gibi ama deveye sormuşlar boynun neden eğri, o da nerem doğru ki demiş. Maalesef her sene aynı şeyi konuşuyorum. Kervan yolda düzülür. Lig başladı. Her takım 14 yabancı ile oynuyor. 16 yaparsanız isteyen takım alır, istemeyen almaz. İhtiyacı olanlar var. Oyuncu gönderemeyen, yerine oyuncu alacak takımlar var. Maddi durumu zorda olanlar var. TFF'nin biz futbol yöneticilere kulak vermesi gerekiyor. Biz bugün ne bir yerli kaleci bulabiliyoruz ne de başka bir mevkie. Okan Kocuk'un arkasında bekleyecek yerli kaleci bulamadık. 6 Numara, kanat, yerli golcü bulamıyoruz. Türkiye'de yok. Kalite düşüyor. Gerekiyorsa serbest bırakılsın. 5 yıllık bir proje yapılır ve adım adım gidilir. Bugün bizi cezalandırmak bence doğru değil. Aynısı tüm kulüpler için geçerli. Çift forvete döneceğiz, ikinci bir forvetimiz yok. Dimata kanat eksikliğinden kanatta oynuyor. Emre Kılınç kırık elle oynuyor. Sakatlar oluyor. Bu maçta Holse'yi aradık. Holse olsaydı kesinlikle yenilmezdik. Çok iyi bir 10 numara aldık. Bence Afonso Sousa, Rafa Silva'dan Türkiye'deki en iyi futbolculardan biri. Gabriel Sara'yı da ekleyebilirim. Transfer bitmedi. 12 Eylül'e kadar iyi bir fırsat bulabilirsek gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.