Galatasaray’da Mario Lemina’dan ayrılık iddialarına yanıt!

''SADECE G.SARAY'DAYIM''

Gabonlu yıldız, sarı-kırmızılı takımda kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı, "Konuşmayı bırakın, ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray'dayım. Spekülasyona gerek yok, geleceğim tamamıyla Galatasaray'da. Konu burada kapandı."

31 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon Euro karşılığında yeniden Galatasaray'a transfer olmuştu.