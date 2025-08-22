Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Mario Lemina'dan ayrılık iddialarına yanıt!
Galatasaray'da Mario Lemina'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'da ayrılık iddialarına dair bir paylaşım geldi.

Galatasaray'da takımdan ayrılacağına yönelik iddialar dolaşan Mario Lemina, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

''SADECE G.SARAY'DAYIM''

Gabonlu yıldız, sarı-kırmızılı takımda kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı, "Konuşmayı bırakın, ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray'dayım. Spekülasyona gerek yok, geleceğim tamamıyla Galatasaray'da. Konu burada kapandı."

31 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon Euro karşılığında yeniden Galatasaray'a transfer olmuştu.

