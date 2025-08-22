Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçına hazır
Giriş Tarihi: 22.8.2025 16:50

Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın (23 Ağustos cumartesi) Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

AA
Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın (23 Ağustos cumartesi) Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma organizasyonu yaptı.

Çalışma, taktiksel uygulamalar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde tedavileri süren Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Daniel Popa ve Moussa Kyabou'nun kadroda yer almayacağı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçına hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz