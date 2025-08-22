Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stanimir Stoilov: "Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz"
Giriş Tarihi: 23.8.2025 00:27

Stanimir Stoilov: "Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz"

Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

AA
Stanimir Stoilov: Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Önemli bir galibiyet aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakibimiz de iyiydi. Sahada güzel şeyler ortaya koydular. Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz. Hücumda yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Sakin kalmalı ve gelişmeye devam etmeliyiz. Çok daha iyi olabiliriz. Hedeflerimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

Ligde oynadıkları 3 müsabakada gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine Bulgar teknik adam, "Her zaman futbolda gelişmeye yer var. Şu ana kadar savunmada kötü bir performans göstermedik ama takımımızın savunma potansiyeli çok yüksek. Bu, gelişmeye açık. Savunma, santrforlarla başlar ve tüm takımı kapsar. Oyunun iki yönünde de gelişmeliyiz. Geçen sezona göre savunmada daha akıllı oynuyoruz. Hücumda potansiyelimizi arttırmamız gerek. İyi bir denge sağlamalıyız." diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Stanimir Stoilov: "Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz