Turu Samsun’a bıraktı!

1998'de Intertoto Kupası'nda son Avrupa maçına çıkan Samsunspor, 27 yıl sonra Panathinaikos maçı ile yeniden bu arenaya döndü. Kırmızıbeyazlı ekip Yunan ekibi karşısında ilk yarıyı 0-0 ile geride bırakırken oyun olarak belli bölümlerde hızlı hücumlarla gol aradı. İkinci yarıya daha hızlı başlayan taraf Karadeniz temsilcisi oldu. 51'de ise aradığımız golü Tomasson ile bulduk. Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ön direkte Tomasson kafa vuruşu ile Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. Kırmızıbeyazlılar avantajı yakalasa da koruyamadı. 66'da Kiriakopoulos'un golüne engel olamayan Samsunspor, 74'te Tete'nin asistinde Erik Palmer Brown'un golü ile 2-1 geriye düştü ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.



BERABER BAŞARACAĞIZ

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, kendi sahalarında turu geçeceklerini söyledi. Oyuncularını eforlarından dolayı kutlayan Alman çalıştırıcı, "Skoru koruyamadığımız için üzgünüm. Samsun'daki maçta kazanıp Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Taraftarımızla bunu başaracağımıza eminim" dedi.