Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Haberler asılsızdır"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz hakkında bir açıklama yaptı.

Abdullah Kavukcu, yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir." dedi.

"KADRO DIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kavukcu, "Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.