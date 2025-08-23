Esenler Erokspor, Serik Spor karşısında farka koştu

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Serikspor ile karşılaştı. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Serik Spor'da Burak Asan, Kanga'ya yaptığı faul sonrası hakem Hakan Ülker, tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

17. dakikada sağ kanattan Cavare'nin ortasında ceza sahası içinde Berat'ın gelişine vuruşunda kaleci İbrahim, topu iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Hayrullah Bilazer, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

29. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Kanga'nın içeri çevirdiği top, ceza sahası içinde Berkovskiy'nin eline çarpınca hakem Hakan Ülker penaltı noktasını işaret etti.

31. dakikada kullanılan penaltıyı Kanga, meşin yuvarlağı kaleci İbrahim'in sağından ağlara yolladı. 2-0

43. dakikada Kanga'nın pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 3-0

80. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Amilton'un ceza sahası içi sol çaprazdan kafa vuruşunda top kaleci İbrahim'den geri döndü. Pozisyonun devamında Amilton, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 4-0

90+1. dakikada penaltı noktasının hemen gerisinden Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta top filelere gitti. 5-0



Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Hakan Ülker, Azem Zorlu, Kerem Kalkan

Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Dimitri Cavare, Francis Nzaba, Enes Alıç, Guelor Kanga (Alper Kahraman dk. 70), Tugay Kacar, Mikail Okyar (Recep Niyaz dk. 69), Berat Luş (Altar Han Hidayetoğlu dk. 75), Amilton da Silva (Harun Genç dk. 83), Olarenwaju Kayode (Hamza Catakovic dk. 75)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Emre Bal

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Serik Spor: İbrahim Demir, Dimitriy Tikhiy, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Selim Dilli dk. 76), Marcos Silva, Burak Asan, Iliya Berkovskiy (Artem Yuran dk. 65), Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 66), Aleksandr Martynov, Gökhan Karadeniz (Sertan Taşkın dk. 46)

Yedekler: Yusuf Atay, Halim Yükseloğlu, Furkan Çolak, Erhan Çelenk, Sarp Ekinci

Teknik Direktör: Sergey Yuran

Goller: Hayrullah Bilazer (dk. 19), Guelor Kanga (dk. 31 pen.), Olarenwaju Kayode (dk. 43), Amilton da Silva (dk. 80), Recep Niyaz (dk. 90+1) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Burak Asan (dk. 11) (Serik Spor)